تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء مرتقب يقام مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة.

جاهزية الزمالك للمباراة

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في التأهل إلى الدور نصف النهائي، عقب تخطيه عقبة فريق أوتوهو الكونغولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي. ويسعى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهّل مهمة الفريق قبل لقاء العودة.

استقرار فني على التشكيل الأساسي

استقر المدير الفني على الملامح الأساسية للتشكيل الذي سيخوض به المباراة، حيث يخطط للدفع بالعناصر الأكثر جاهزية من الناحية الفنية والبدنية. ويأتي ذلك في ظل الرغبة في تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، خاصة أمام فريق قوي على ملعبه مثل شباب بلوزداد.

ناصر منسي يقود الهجوم

من المنتظر أن يقود ناصر منسي هجوم الزمالك في هذه المباراة، بعدما قدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة في منافسات الدوري المصري، ما جعله الخيار الأول للجهاز الفني في الخط الأمامي. ويعوّل الفريق على تحركاته وقدرته على استغلال الفرص أمام المرمى.

التشكيل المتوقع للزمالك

• حراسة المرمى: المهدي سليمان

• خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمد إبراهيم

• خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد فتوح

• خط الهجوم: عدي الدباغ، ناصر منسي، بيزيرا