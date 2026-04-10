الصيف يقترب.. الأرصاد تُحذر من ارتفاع تدريجي في الحرارة تصل لـ36 درجة
الحياة تعود.. فروع المصارف في ‎إيران تبدأ العمل الأحد
بعيدا عن أمريكا.. إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي لبناء منظومة أمن الناتو
اليابان: نعمل على تأمين واردات النفط عبر طرق لا تشمل مضيق هرمز
رعب في إسرائيل.. حزب الله يستهدف حيفا وأشدود بوابل من الصواريخ
الحمصاني: الهدنة الإقليمية طوق نجاة لأسواق الوقود.. ونتوسع في الترشيد لدعم الاقتصاد
مواجهة قوية للزمالك أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية
علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر
سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة اليوم
أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: مصر تتحرك إقليميًا لوقف الحرب وتعزز احتياطاتها النقدية رغم التحديات.. بكري: دعوات الرئيس السيسي لقوة مشتركة تعكس رؤية استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي
أمريكا: ميليشيات موالية لإيران استهدفت دبلوماسيين ببغداد.. و3 ملايين دولار لمن يرشد عنهم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء مرتقب يقام مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة.

جاهزية الزمالك للمباراة

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في التأهل إلى الدور نصف النهائي، عقب تخطيه عقبة فريق أوتوهو الكونغولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي. ويسعى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهّل مهمة الفريق قبل لقاء العودة.

استقرار فني على التشكيل الأساسي

استقر المدير الفني على الملامح الأساسية للتشكيل الذي سيخوض به المباراة، حيث يخطط للدفع بالعناصر الأكثر جاهزية من الناحية الفنية والبدنية. ويأتي ذلك في ظل الرغبة في تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، خاصة أمام فريق قوي على ملعبه مثل شباب بلوزداد.

ناصر منسي يقود الهجوم

من المنتظر أن يقود ناصر منسي هجوم الزمالك في هذه المباراة، بعدما قدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة في منافسات الدوري المصري، ما جعله الخيار الأول للجهاز الفني في الخط الأمامي. ويعوّل الفريق على تحركاته وقدرته على استغلال الفرص أمام المرمى.

التشكيل المتوقع للزمالك
    •    حراسة المرمى: المهدي سليمان
    •    خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمد إبراهيم
    •    خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد فتوح
    •    خط الهجوم: عدي الدباغ، ناصر منسي، بيزيرا

طائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

سعر الذهب

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

إبستين وترامب وبينهما ميلانيا

تصريحات حاسمة.. ميلانيا ترامب تكسر الصمت بشأن علاقتها بـ إبستين

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

كمال خرازي

وفاة وزير الخارجية الإيراني السابق متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي أمريكي

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

الضحية

قتلوا مريم لسرقتها .. أسرة الضحية : جت بعد 10 سنين حرمان من الخلفة | تفاصيل جريمة مؤسفة بالشرقية

باحثة ووالدها

بكاء وفرحة .. باحثة أزهرية تُهدي الدكتوراه لوالدها في مشهد إنساني مؤثر

كيف تسرع هاتفك الأندرويد القديم

كيف تسرع هاتفك الأندرويد القديم

كوبرا رافال

بمدى 450 كم .. الكشف عن كوبرا رافال الكهربائية الجديدة

أوربان كروزر 2026

أسعار ومواصفات تويوتا أوروبان كروزر 2026 في السعودية

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد