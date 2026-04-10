أمير هشام: لاعب الأهلي أولى صفقات الزمالك الصيفية

كشف الإعلامي أمير هشام أن أحمد عبد القادر يقترب من أن يكون أولى صفقات نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تحركات الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح أمير هشام خلال برنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti أن الزمالك يعاني من أزمة ايقاف قيد، ولكن فور انتهاء الأزمة سيكون عبد القادر لاعبا في الزمالك.

وأضاف أمير هشام أن أحمد عبد القادر يُعد من أبرز اللاعبين في مركزه، مؤكدًا أنه "لاعب كبير أوي أوي" وسيشكل إضافة قوية لنادي الزمالك حال إتمام التعاقد معه، نظرًا لإمكاناته الفنية وقدرته على صناعة الفارق داخل الملعب.