كل عيد وانتي معايا حبيبة قلبي..أحمد عبد القادر يحتفل بعيد الفطر رفقة زوجته

احتفل اللاعب أحمد عبد القادر نجم الأهلي بحلول عيد الفطر المبارك ، وشارك صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر عبد القادر في الصورة رفقة زوجتة، معلقاً:"كل عيد وانتي معايا حبيبة قلبي".

وكان قد أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن أحمد عبد القادر يعد احدى اكتشافات نادي سموحة، خاصة أنه يُعد من المواهب الكبيرة التي لم تُستغل بالشكل الأمثل حتى الآن.

وأوضح عامر عبر حسابه علي فيسبوك "أن عبد القادر يشبه في أسلوبه وقدراته ناصر ماهر، الذي تم اكتشافه أيضا في سموحة، والثنائي يمتلكان قدرات فنية تؤهلهما للنجاح اكثر من ذلك.

وأضاف أن عبد القادر وناصر بحاجة إلى معاملة خاصة، من أجل إخراج أفضل ما لديهما داخل الملعب، مشددًا على أن ما قدماه حتى الآن لا يعكس حجم إمكانياتهما الحقيقية التي ظهرت بوضوح خلال بداياتهما مع سموحة.