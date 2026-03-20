الأهلي ينعى شقيق خالد مرتجي

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وفاة شقيق المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الذي وافته المنية في الساعات الماضية



ونشر الاهلي بيان رسمي جاء كالتالي :

"الأهلي يتقدم بخالص التعازي إلى المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي في وفاة شقيقه

الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، في وفاة شقيقة المهندس كامل عبد المحسن مرتجي، نجل الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي، رئيس النادي الأسبق، والذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

إنا لله وانا اليه رجعون"