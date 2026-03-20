تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي

عقد اليوم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، الاجتماع الفني التنسيقي لمباراة بيراميدز المصري والجيش الملكي المغربي في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز بطل أفريقيا في السادسة من مساء غد السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي الجيش الملكي قميصه الأساسي الأسود في الأخضر والأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى الأصفر الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في الرباط سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير المتابعة، وإداري الفريق زياد أشرف.