مدرب الترجي يكشف عن موقفه من مشاركه بن رمضان مع الأهلي

كشف الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني لفريق الترجي التونسي عن خطته لمواجهة الاهلي غدا في اياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد بوميل فى تصريحلت عبر المؤتمر الصحفي للمباراة ان الترجي لديه هدف واحد وهو التأهل لدور نصف النهائي رغم صعوبة المباراة مشددا ان الاهلي فريق قوي رغم لعبه بدون جماهير

وأضاف: “فكرة اللعب بدون جماهير صعبة للغاية ونفضل دائما اللعب وسط حضور جماهيري، الأهلي سيبدأ غدًا بالضغط ومحاولة تسجيل الأهداف، وحسب سير المباراة سنحدد خطتنا”

وعن إمكانية مشاركة بن رمضان مع الأهلي قال “ اللاعب تونسي وهيلعب أمام فريقه السابق لذلك هو من سيكون لديه إجابة بشأن الخطة وليس أنا”