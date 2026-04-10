سفير مصر في الجزائر: أجواء إيجابية تسبق مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد

أكد عبد اللطيف اللايح السفير المصري في الجزائر، أن بعثة نادي الزمالك تعيش حالة من الاستقرار خلال تواجدها في الجزائر قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، مشيرًا إلى أن الأوضاع داخل البعثة تسير بشكل جيد دون أي معوقات.

وأضاف السفير المصري خلال تصريحات عبر برنامج مودرن سبورتس، على قناة Modern mti أن بعثة الزمالك تمر بأجواء إيجابية للغاية، وسط تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات لضمان راحة الفريق خلال فترة إقامته.

ويلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.