الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

7 بنود .. كيف يفكر معتمد جمال لـ تخطي الزمالك عقبة شباب بلوزداد ؟

منتصر الرفاعي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في لقاء يحمل طابع الحسم المبكر، حيث يسعى كل فريق لوضع قدم في المباراة النهائية من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب.

وتأتي أهمية اللقاء في ظل طموحات الزمالك الكبيرة في المنافسة على اللقب القاري خاصة مع اعتماد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على مجموعة من العناصر الأساسية وخطة فنية مدروسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم مع التعامل بحذر مع قوة الفريق الجزائري، الذي يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

أولًا: الانضباط الدفاعي.. الأساس الأول للعبور

يركز الجهاز الفني للزمالك على أهمية الانضباط الدفاعي، والالتزام بالتمركز الصحيح وتقليل الأخطاء الفردية خاصة أمام فريق يمتاز بالسرعة والقوة البدنية مثل شباب بلوزداد.

ويعمل معتمد جمال على تنظيم الخط الخلفي بشكل دقيق مع تأمين المساحات أمام المرمى والحد من فرص الخصم، إلى جانب الاعتماد على التغطية الدفاعية المتبادلة بين اللاعبين، لضمان أكبر قدر من الصلابة الدفاعية.

ثانيًا: استغلال القوة الهجومية بقيادة الثلاثي

يعوّل الزمالك بشكل كبير على الثلاثي الهجومي ناصر منسي وعدي الدباغ وخوان بيزيرا في ترجمة الفرص إلى أهداف.

ويعتمد الجهاز الفني على تحركات هؤلاء اللاعبين داخل منطقة الجزاء، واستغلال المساحات خلف دفاع شباب بلوزداد، مع التركيز على سرعة إنهاء الهجمات وعدم إهدار الفرص السهلة، خاصة في مثل هذه المباريات التي تكون فيها الفرص محدودة.

ثالثًا: السيطرة على خط الوسط وإغلاق المساحات

يمثل خط الوسط نقطة الحسم في مثل هذه المواجهات وهو ما يدفع معتمد جمال للاعتماد على محمد شحاتة في وسط الملعب لما يمتلكه من قدرات دفاعية وهجومية.

ويهدف الجهاز الفني إلى إغلاق المساحات أمام لاعبي الفريق الجزائري ومنعهم من بناء الهجمات بسهولة مع فرض السيطرة على منطقة المناورات، والحد من خطورة الكرات بين الخطوط.

رابعًا: الحفاظ على نظافة الشباك

يُعد عدم استقبال أهداف أحد أهم الأهداف التي يضعها الزمالك نصب عينيه، حيث يسعى الفريق للخروج بشباك نظيفة ما يمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب.

ويعمل الجهاز الفني على تعزيز المنظومة الدفاعية، مع التركيز على اليقظة طوال المباراة، خاصة في اللحظات الحرجة، التي قد تشهد خطورة من جانب المنافس.

خامسًا: امتصاص حماس البداية

من المتوقع أن يدخل شباب بلوزداد المباراة بحماس كبير مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور، وهو ما يدركه الجهاز الفني للزمالك جيدًا.

لذلك، تم التشديد على أهمية امتصاص الضغط في الدقائق الأولى، وعدم الاندفاع الهجومي، مع اللعب بهدوء وذكاء تكتيكي، حتى يتمكن الفريق من فرض أسلوبه تدريجيًا على المباراة.

سادسًا: تسجيل هدف مبكر أو حاسم

يدرك الزمالك أن تسجيل هدف خارج الأرض يُعد سلاحًا قويًا في مثل هذه المواجهات، لذلك يسعى الفريق لاقتناص هدف يربك حسابات شباب بلوزداد.

وسيساهم الهدف في تغيير سيناريو المباراة، وفتح مساحات أكبر أمام لاعبي الزمالك، ما يمنحهم أفضلية نفسية وفنية قبل العودة.

سابعًا: الحذر من الكرات الثابتة

يعد شباب بلوزداد من الفرق التي تجيد التعامل مع الكرات الثابتة، سواء من خلال التسديد المباشر أو الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء.

ولهذا، شدد معتمد جمال على ضرورة التركيز الشديد في التعامل مع الضربات الحرة والركلات الركنية، وتجنب الأخطاء القريبة من منطقة الجزاء، التي قد تكلف الفريق أهدافًا مؤثرة.

التشكيل المتوقع للزمالك

من المنتظر أن يعتمد الزمالك على التشكيل الأقرب للقوة الضاربة، والذي يضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبدالله السعيد

الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ

غيابات مؤثرة تضغط على الحسابات

يدخل الزمالك اللقاء في ظل غيابات مؤثرة، حيث يغيب محمد صبحي للإيقاف، إلى جانب شيكو بانزا بداعي الإصابة، وعدد من اللاعبين لأسباب فنية، ما يفرض تحديات إضافية على الجهاز الفني

 في اختيار البدائل.

مواجهة مرتقبة في الجزائر

تقام المباراة مساء الجمعة على ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة حيث يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في لقاء الإياب.

وتبقى المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل تقارب المستوى بين الفريقين، ورغبة كل طرف في فرض كلمته، ليبقى الحسم معلقًا على التفاصيل الصغيرة داخل المستطيل الأخضر.

بالصور

موجود فى كل بيت .. نوع خضار غير متوقع يحمى من 15 مرضًا

وظائف تزيد من خطر الإصابة بالخرف .. وأخرى تقلل منه

طريقة عمل كورنيه الشاورما في 10 دقائق.. وصفة سريعة وشهية

