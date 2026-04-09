قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلم النجمة الثالثة.. موعد مباراة الزمالك وبلوزداد بـ الكونفدرالية والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك
القسم الرياضي

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره شباب بلوزداد الجزائري في تمام التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد نيلسون مانديلا، على أن تُقام مباراة العودة يوم 17 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره شباب بلوزداد الجزائري غدا الجمعة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.

بلوزداد كتاب مفتوح

قال معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية مهمة وصعبة على الفريقين.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ندرك صعوبة اللقاء، وهي مواجهة من شوطين، الأول سيكون غدًا في الجزائر، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية تُسهل مهمة الفريق في لقاء العودة بالقاهرة من أجل التأهل للمباراة النهائية".

وتابع: "ندرك أننا سنواجه منافسًا على مستوى مميز، ولم يتأهل بالصدفة، وبالتأكيد قام فريق شباب بلوزداد بمتابعة مباريات الزمالك، مثلما تابعنا مباريات الفريق المنافس".

وواصل معتمد جمال: "سنواجه فريقًا قويًا وله جماهيرية، ولدينا خبرات كبيرة في مواقف مشابهة، واللاعبون اعتادوا على هذه المواجهات في ظل وجود عناصر تمتلك خبرات".

وأضاف: "الضغوط التي تعرض لها الزمالك منحت الفريق دوافع كبيرة، ونحن الفريق المصري الوحيد في البطولات الأفريقية، ولا نريد الخروج من البطولة، ونتطلع لتحقيق اللقب".

وقال المدير الفني: "صفوف الزمالك لم تكن مكتملة من قبل، وعانينا سابقًا بسبب الإصابات والغيابات، وهذه هي المرة الأولى التي تكتمل فيها صفوف الفريق، وجميع اللاعبين في حالة جاهزية بدنية وفنية، ويرغبون في بذل قصارى جهدهم لتحقيق أفضل نتيجة".

وواصل: "الزمالك من أفضل الفرق التي تسجل في الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية، ونسير بخطى ثابتة، ومباريات نصف النهائي يصعب التعويض فيها، وليست مثل مباريات دور المجموعات، ولدينا هدف نسعى لتحقيقه".

وتابع: "شباب بلوزداد يلعب بشكل متوازن، وتغيير الجهاز الفني للفريق المنافس قد يكون دافعًا إضافيًا له، وقد درسنا طريقة لعبه، وأرى أن الفريقين كتاب مفتوح لبعضهما، والزمالك يلعب على البطولة، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في لقاء الغد ونقدم مباراة جيدة".

وأضاف المدير الفني: "ندرك أهمية اللقاء أمام منافس قوي على ملعبه ووسط جماهيره، بجانب امتلاكه لعناصر مميزة في كل الخطوط، ولدي ثقة في لاعبي الزمالك وقدرتهم على تحقيق الهدف المطلوب، ولا نخشى المنافس، ولكننا نحترم فريق شباب بلوزداد، ومستعدون بشكل جيد للقاء".

واختتم معتمد جمال قائلًا: "الزمالك يمتلك ثلاثة حراس مرمى دوليين، ولا توجد مشكلة في هذا المركز على الإطلاق".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد