الزمالك يراقب تحركات الأهلي ضد لجنة الحكام .. وقرار منتظر

يتابع مسؤولو نادي الزمالك حالة الجدل الدائرة بين الأهلي واتحاد الكرة بشأن مباراة الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري.

ويراقب الزمالك الخطوات التصعيدية التي يقوم بها النادي الأهلي ضد لجنة الحكام واتحاد الكرة وفي حال حدوث تهديدات واسعة تؤثر على المنافسة سيتم اتخاذ قرار بإصدار بيان يندد فيه بالمحاولات الأخيرة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة هامة أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة الاياب يوم 17 أبريل الحاري

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد - مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة - أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف - خوان بيزيرا

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.