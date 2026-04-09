أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من الصفقات الجديدة

كشف الإعلامي أحمد حسن، تطورات داخل نادي الزمالك بشأن الصفقات الجديدة خلال ميركاتو الصيف.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “الزمالك يرفض مناقشة أي صفقة جديدة حتى نهاية الموسم الجاري بسبب ضغط المباريات”.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة حاسمة أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

بينما تقام مباراة الاياب يوم 17 أبريل الحاري

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلًا من :

حراسة المرمى : محمد عواد - مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة - أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف - خوان بيزيرا

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.