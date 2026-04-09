لا يصدقه عقل ولا دين.. خالد الغندور ينتقد تجاوزات الجماهير

علق الإعلامي خالد الغندور، على حالة الجدل والتجاوزات في الوسط الرياضي، منتقدًا ما وصفه بتراجع الأخلاق في التعامل بين الجماهير.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "الحمد لله علي نعمة الأخلاق والتربية ما أراه لا يصدقه عقل ولا دين ايه كمية الغلط والشتايم والتطاول دي يا اخي كورة ايه اللي تخلينا نوصل للمرحلة دي".

وكشف الإعلامي خالد الغندور، عن استعدادات الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد في الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال «الغندور» في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك يثبت تشكيله أمام شباب بلوزداد باستثناء تغيير وحيد، المركز الوحيد الذي من الوارد أن يشهد تغييرات هو وسط الملعب، وبالتحديد أحمد ربيع، حيث هناك مفاضلة بينه وبين محمد شحاتة".