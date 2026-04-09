اليوم.. الأهلي يلتقي الجزيرة والزمالك مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

تُقام اليوم الخميس مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر - رجال للموسم 2025-2026، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك و الجزيرة وسموحة.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي والنهائي بكأس مصر للكرة الطائرة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر حيث يلتقي الأهلي مع الجزيرة الساعة 05:00 مساءً، بينما يلتقي سموحة مع الزمالك في الساعة 07:00 مساءً.

ويقام النهائي غدًا الجمعة في تمام الساعة 7:00 مساءً بين الفرق المتأهلة، ويسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع في الساعة 4:00 مساءً بين الخاسرين في نصف النهائي.

وتعد بطولة كأس مصر آخر بطولات الموسم المحلي 2025-2026.

وتوج النادي الأهلي بألقاب الدوري الممتاز ودوري المرتبط و كأس السوبر لهذا الموسم.