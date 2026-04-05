تفاصيل اجتماع اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية سيدات اجتماعا مهما داخل النادي الأهلي، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستضافة بطولة إفريقيا للأندية سيدات خلال الفترة من 11 حتى 24 أبريل الجاري، والتي تعد من أبرز البطولات القارية في الكرة الطائرة للسيدات، بمشاركة عدد كبير من الأندية الإفريقية.

وجاء اجتماع اللجنة العليا المنظمة الأهلي برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي، وبحضور أحمد حسام عوض نائب رئيس اللجنة، لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بتنظيم بطولة إفريقيا سيدات داخل القلعة الحمراء، لضمان خروج الحدث بأفضل صورة تنظيمية ممكنة.

شهد الاجتماع حضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، إلى جانب حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، والكابتن خالد العوضي مدير البطولة، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المنظمة، حيث تم استعراض الجوانب التنظيمية الخاصة ببطولة إفريقيا للأندية سيدات بشكل شامل.

وأكد الحضور أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات لضمان نجاح تنظيم بطولة إفريقيا سيدات، خاصة في ظل مشاركة 24 فريقا من مختلف الدول الإفريقية، وهو ما يعكس قوة الحدث القاري.

ناقشت اللجنة العليا المنظمة الأهلي ترتيبات استقبال الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية سيدات، حيث تم وضع خطة متكاملة لتسكين البعثات داخل الفنادق، بالإضافة إلى تنظيم عملية التنقلات اليومية بين أماكن الإقامة وصالات المباريات.

وتهدف هذه الخطة إلى توفير أقصى درجات الراحة والاستقرار لجميع الفرق، بما يساهم في نجاح بطولة إفريقيا للأندية سيدات وخروجها بصورة احترافية تليق باسم النادي الأهلي.

تطرقت المناقشات إلى الخطة الأمنية الخاصة بالبطولة، سواء داخل الصالات أو في محيط النادي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تأمين كامل لفعاليات بطولة إفريقيا للأندية سيدات.

كما تم استعراض تفاصيل حفل الافتتاح، الذي من المنتظر أن يشهد فقرات مميزة تعكس قيمة الحدث، بالإضافة إلى مناقشة تصميم الشعار الرسمي للبطولة، بما يعبر عن هوية تنظيم بطولة إفريقيا سيدات داخل النادي الأهلي.