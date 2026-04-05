عنوان: ضربة مزدوجة لبرشلونة قبل موقعة الأبطال.. إصابة أراوخو وبيرنال تربك حسابات فليك

تلقى الألماني هانز فليك، المدير الفني لـبرشلونة، صدمة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة الفريقين في الدوري الإسباني، أمس السبت، إصابة المدافع رونالد أراوخو، الذي غادر الملعب في الدقيقة 39، ليحل بدلاً منه الشاب مارك بيرنال، قبل أن يتعرض الأخير أيضًا للإصابة ويغادر اللقاء لاحقًا.

غياب مؤكد لأراوخو

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها أراوخو إصابته بالتواء في الكاحل، ما يعني غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى 10 أيام، ليغيب بذلك عن مواجهة الذهاب الأوروبية المرتقبة.

بيرنال خارج الحسابات مؤقتًا

في المقابل، تأكد غياب مارك بيرنال عن مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع النهائي، إلى جانب غيابه عن مباراة الديربي أمام إسبانيول في الليجا، ما يمثل أزمة إضافية في خط الدفاع.

سباق مع الزمن قبل الإياب

ويعمل الجهاز الفني لبرشلونة على تجهيز بيرنال للحاق بمباراة الإياب أمام أتلتيكو مدريد، في محاولة لتدعيم الخط الخلفي، في ظل أهمية المواجهة الأوروبية وحاجة الفريق لكامل قوته.