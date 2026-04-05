كانسيلو بعد إسقاط أتلتيكو: شخصية برشلونة مفتاح الحسم والأهم لم يأتِ بعد

أبدى البرتغالي جواو كانسيلو، نجم برشلونة، سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "رياض إير ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وساهم كانسيلو بشكل مباشر في الانتصار، بعدما أطلق تسديدة ارتدت من الحارس خوان موسو، لتصطدم بالمهاجم روبرت ليفاندوفسكي وتسكن الشباك، معلنة الهدف الثاني للبلوجرانا.

تركيز على المواجهة الأوروبية

وأشاد كانسيلو بأداء فريقه أمام أتلتيكو، قبل أن يحول تركيزه إلى المواجهة المرتقبة بين الفريقين مجددًا، والمقررة يوم الأربعاء ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال في تصريحات صحفية: "كل مباراة تختلف عن الأخرى، لكننا نعلم أن أتلتيكو فريق قوي ويضم لاعبين كبار، كما أنه فريق عدواني يعكس شخصية مدربه".

وأكد النجم البرتغالي أن مفتاح التفوق يكمن في فرض أسلوب لعب برشلونة، مضيفًا: "علينا السيطرة على المباراة وفرض شخصيتنا الفنية، فالأمر لم يُحسم بعد، ويجب أن نستمر بنفس العقلية".

صدارة مريحة لبرشلونة

وبهذا الفوز، عزز برشلونة موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ليواصل الفريق الكتالوني خطواته بثبات نحو اللقب.