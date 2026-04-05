تصريحات «هانز فليك» بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد .. وهذا سبب غضب «لامين يامال»



أعرب هانز فليك، المدير الفني لـبرشلونة، عن رضاه بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، مؤكدًا أن فريقه قدم أداءً قويًا وسيطر على مجريات اللقاء.

وأوضح أن تحقيق النقاط الثلاث كان الهدف الأهم، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على صدارة الدوري الإسباني.

سبب غضب لامين يامال

تطرق فليك إلى انفعال لاعبه لامين يامال بعد المباراة، مشيرًا إلى أن السبب يعود لرغبته الكبيرة في التسجيل وصناعة الأهداف.

وأضاف أن اللاعب حاول أكثر من مرة خلال اللقاء، لكن التوفيق لم يحالفه، وهو ما جعله يشعر بالإحباط، مؤكدًا أن هذا النوع من الحماس أمر طبيعي في المباريات الكبيرة.

أجواء المباراة ورد فعل الفريق

أكد المدرب الألماني أن المباراة كانت مليئة بالحماس والانفعالات، وهو ما انعكس على أداء اللاعبين داخل الملعب. كما أشار إلى أنه تم الحديث مع الفريق في غرفة الملابس بعد اللقاء، وأن الأمور عادت إلى طبيعتها سريعًا، في ظل التركيز على الاستحقاقات القادمة.

جدل التحكيم وحالة جيرارد مارتن

وعن قرار الحكم بالتراجع عن طرد اللاعب جيرارد مارتن، أوضح فليك أنه لم يشاهد اللقطة عبر التلفاز، لكنه يرى من وجهة نظره أن اللاعب نجح في لعب الكرة أولًا، وبالتالي لا يستحق البطاقة الحمراء.

موقف الإصابات داخل الفريق

كشف فليك أن حالة كل من رونالد أراوخو ومارك بيرنال ستتضح بعد الفحوصات الطبية، معربًا عن تفاؤله بعدم خطورة الإصابات.

التركيز على القادم وليس المنافسين

اختتم فليك تصريحاته بالتأكيد على أن تركيزه ينصب فقط على فريقه، دون الالتفات لنتائج الفرق الأخرى، مشددًا على أهمية الاستعداد لمواجهة أتلتيكو مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا بأفضل جاهزية ممكنة