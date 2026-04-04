برشلونة يفوز على أتلتيكو مدريد 2-1 ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة 30 ببطولة الدوري الإسباني.

جاء هدف أتلتيكو مدريد عن طريق جوليانو سيميوني في الدقيقة 39 فيما تعادل برشلونة سريعًا عن طريق الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة 42.

وشهدت الدقيقة 45+7، حصول نيكولاس جونزاليس، لاعب فريق أتلتيكو مدريد على بطاقة حمراء.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 87.

جاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جواو كانسيلو.

خط الوسط: إريك جارسيا - فيرمين لوبيز - بيدري جونزاليس.

خط الهجوم: لامين يامال - داني أولمو - ماركوس راشفورد.

جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

موسو - مولينا - لو نورماند - لينجليت - كوكي - أليكس - جوليانو - عبيد فارجاس - نيكو - جريزمان - ألمادا.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، فيما يأتي فريق برشلونة في الصدارة برصيد 76 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.