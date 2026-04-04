قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، قائمة الروخي بلانكوس، لمواجهة برشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: خوان موسو - سالفي إسكيفيل

خط الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز - ماتيو روجيري - كليمنت لونجليه - ناهويل مولينا - دافيد هانكو - لو نورماند - توفيق سيدو - إسكيفيل - خوان بونييار - خوليو دياز - بوريك - مورسييو - داني روبيو

خط الوسط: كوكي - جوليانو سيميوني - أوبيد فارجاس - نيكو جونزاليس - توفيق سيدو - خافيير بونار

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ألكسندر سورلوث - أليكس باينا - تياجو ألمادا - جوليان ألفاريز - لوكمان.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 57 نقطة.