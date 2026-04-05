مع سقوط الريال اللقب على الأبواب .. كيف يضع برشلونة يده على درع الدوري الإسباني؟

هل اقترب برشلونة من لقب الدوري الأسباني .. سؤال أصبح يتردد خلال الساعات الماضية بعد الفوز المثير والمهم الذى حققه برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء أمس ملعب "المتروبوليتانو".

وتصادف ذلك الفوز مع سقوط نادي ريال مدريد المنافس التقليدى أمام ريال مايوركا وهى نفس نتيجة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد .

فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد 2-1 لم يكن مجرد ثلاث نقاط تُضاف لرصيد الفريق بل كان رسالة قوية لكل المنافسين وهى أن النادي الكتالوني عازم على الدفاع عن لقبه واللقب يقترب أكثر فأكثر.

هذا الانتصار رفع رصيد برشلونة إلى 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني موسعًا الفارق إلى 7 نقاط عن ريال مدريد مع بقاء 8 جولات فقط على نهاية المسابقة ومع هذا الفارق بات حلم الفوز بالليغا للموسم الثاني على التوالي قاب قوسين أو أدنى.

ما يحتاجه برشلونة لحسم الليجا

حتى يرفع برشلونة درع الليجا رسميًا عليه تحقيق عدة أهداف أساسية خلال الجولات المتبقية:

6 انتصارات من المباريات الثماني القادمة لضمان الصدارة بشكل مريح بالاضافة الى الفوز في الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 10 مايو وهو اللقاء الأبرز الذي يمكن أن يحسم اللقب نظريًا إذا توافقت باقي النتائج وتحقيق هذه النقاط يجعل الطريق نحو اللقب أكثر وضوحًا ويقرب برشلونة من الاحتفاظ بالدرع للموسم الثاني على التوالي.

العوامل التي تمنح برشلونة الأفضلية في صراع الليجا

1- العمق الفني وتنوع الحلول

قدرة برشلونة على التكيف مع أي غياب بين لاعبيه الأساسيين تمثل سلاحًا حقيقيًا وتوهج لاعبين مثل ماركوس راشفورد وداني أولمو أمام أتلتيكو أظهر أن الفريق لا يعتمد على نجوم بعينهم بل يمتلك منظومة متكاملة تستطيع الفوز بأي مباراة.

2- الروح القتالية والقدرة على العودة

الفريق أثبت في ملعب "المتروبوليتانو" أنه قادر على قلب النتائج في أصعب الظروف والروح المعنوية المرتفعة تجعل اللاعبين مستعدين لمواجهة أي ضغط وهو عامل نفسي مهم يمنح الفريق الثقة في المراحل الحاسمة من الدوري.

3- الأخطاء الذهبية للمنافسين

تعثر ريال مدريد أمام مايوركا منح برشلونة فرصة ذهبية لتوسيع الفارق ما يخلق ما يشبه "وسادة أمان" للفريق الكتالوني ويقلل الضغط النفسي على اللاعبين في المباريات القادمة.

4- التفوق التكتيكي لهانزي فليك

مدرب برشلونة تمكن من بناء فريق متوازن بين الدفاع والهجوم مع قدرة على الاستفادة من البدلاء بشكل مثالي وهذا التوازن يمنح الفريق قوة استمرارية حتى في غياب بعض نجومه الأساسيين ويجعل خططه أكثر صعوبة على المنافسين.

5- استغلال الحظوظ في اللحظات الحاسمة

هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 87 ضد أتلتيكو يوضح قدرة برشلونة على استغلال اللحظات الحرجة لمصلحته وتحويل الفرص المحدودة إلى نقاط ثمينة تقرب الفريق من اللقب.