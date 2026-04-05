تركت بصمة متميزة.. الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية منى هلال

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الإعلامية الكبيرة منى هلال التى رحلت عن عالمنا تاركة بصمة مهنية متميزة عبر شاشة التليفزيون المصري.

أوضحت الهيئة في بيان له أن الإعلامية منى هلال أدائها الرصين وطلتها المثقفة جذبت جمهوراً واسعاً من محبي الفنون والآداب فى مصر والعالم العربي.



وتقلدت الإعلامية منى هلال في العديد من المناصب بماسبيرو وصولاً إلى رئاسة القناة الثانية، لتسطر بذلك تاريخاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات الإعلامية، قدمت خلالها العديد من البرامج الهادفة التي أثرت المكتبة البرامجية المصرية.



من أشهر البرامج التى قدمتها الراحلة برنامج “كنوز مسرحية” الذي كان يعد نافذة هامة لعرض الروائع المسرحية القديمة وتوثيق تاريخ المسرح فى مصر

وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة ولجميع زملاء العمل، رحم الله الإعلامية الراحلة منى هلال وأسكنها فسيح جناته ، ومنح عائلتها وزملاءها الصبر والسلوان.