تفاصيل إستعدادات الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم إستعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد في الجولة الأولي من منافسات دور الحسم لبطولة الدوري والتي ستقام علي استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وباتت القوة الضاربة للفريق الأحمر جاهزة بشكل كامل خاصة أن تدريب اليوم سيشهد مشاركة مروان عثمان وياسين مرعي بعد تعافيهما الكامل من الإصابات التي ابعدتهم الفترة الماضية .

كما أعلن الجهاز الطبي جاهزية هادي رياض ومحمد هاني ثنائي الفريق الأحمر بعد تعافيهم من الإصابات حيث عاني الأول من شد خفيف في العضلة الخلفية ، بينما وضع الثاني محمد هاني يده في جبيره بعد اصابته في مباراة اسبانيا الوديه ولكنه جاهز بشكل طبيعي لقيادة الفريق الأحمر لخوض مباراة سيراميكا .

وعقد الدنماركي ييس توروب المدير الفني ووليد صلاح الدين مدير الكره محاضرة مطولة مع الفريق عقب إكتمال الصفوف بعودة اللاعبين حيث شرحوا عدة ضوابط تم وضعها تخص المرحلة المقبلة علي رأسها انه لا مجال للتهاون وضرورة خوض المباريات بحمية ورجولة ، وأكد وليد صلاح للاعبين أن هناك عقوبات تم توقيعها بعد وداع دوري ابطال افريقيا من ربع النهائي وسوف يكون هناك مكافأت مجزية لحصد لقب الدوري ولكنها لن ترتبط بمباريات بعينها.

وقال مدير الكره للاعبيه ان جماهير الأهلي تنتظر منهم الكثير ويجب عليهم التركيز الشديد في الفترة المقبلة والفوز في جميع المواجهات لحصد اللقب والحفاظ عليه داخل قلعة الجزيرة، واضاف:" أي حديث عن عروض او رحيل ومن يشارك او لا سيواجه بمنتهي القوة والحزم وليس هناك مكان لأي شخص لا يراعي مصلحة النادي قبل اي شئ".