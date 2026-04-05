برشلونة يكشف طبيعة إصابة بيرنال وأراوخو بعد مواجهة أتلتيكو مدريد

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن طبيعة إصابة كل من مارك بيرنال، ورونالد أراوخو، لاعبا الفريق الأول، عقب مشاركتهما في فوز "البلوجرانا" بنتيجة 2-1 على أتلتيكومدريد في الدوري الإسباني.

وقد غادر أراوخو الملعب بعد 41 دقيقة من الشوط الأول في مباراة أتلتيكو مدريد، ثم تم استبدال بيرنال بعد 63 دقيقة، ودخل جول كوندي بدلاً منه.

وكتب النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعاني رونالد أراوخو، لاعب الفريق الأول، من شد عضلي في الفخذ الأيسر، وسيكون قلب الدفاع جاهزًا للمشاركة في مباراة الأربعاء ضد أتلتيكو مدريد".

وأضاف :"أما مارك بيرنال، لاعب الفريق الأول، فيعاني من التواء في الكاحل الأيسر، وسيتحدد وقت تعافيه بناءً على تطور حالته".

وعزز برشلونة بفوزه أمس على أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الإسباني برصيد 76 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.