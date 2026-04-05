تشكيل البنك الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود في اطار منافسات الجولة الثانية للمرحلة الثانية من الدوري المصري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

ـ حراسة المرمى: أحمد صبحي

ـ خط الدفاع: داو سيريل، محمود الجزار، مصطفى دويدار، أحمد متعب

ـ خط الوسط: أحمد رضا،أحمد النادري، أحمد مدبولى، مصطفى شلبي

ـ خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبد العزيز البلعوطي ، محمد فتحي، محمد إبراهيم، صلاح بوشامه، سيد نيمار ، أمير مدحت، أحمد اوفا، مصطفى الزناري، محمد بن شرقي