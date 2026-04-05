الصحة اللبنانية: ارتقاء 1461 شهيدا و4430 مصابا جراء عدوان الاحتلال منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ، عن ارتقاء 1461 شهيدا و4430 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأفاد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ اليوم 4 غارات متتالية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، في تصعيد هو الأشد منذ بدء المواجهات الأخيرة.

وأوضح سنجاب، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية أمل مضهج، أن الغارة الأولى استهدفت منطقة الجاموس، بينما طالت الثانية مبنى في منطقة الغبيري، كان قد تم توجيه إنذارات مسبقة لسكانه بضرورة الإخلاء، ما يعكس نمطًا متكررًا من التحذيرات قبل تنفيذ الضربات.