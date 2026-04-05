خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور
انفجارات متعددة تهز طهران ومناطق جنوبية وشمالية من إيران
مصرع 5 أشخاص وإصابة فتاة من أسرة واحدة في حادث تصادم بصحراوي سوهاج
هل يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية للمرضى بدلا من المال؟.. الإفتاء تجيب
‏إعلام إيراني: 5 قتلى بهجوم أمريكي إسرائيلي على قم
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام
موعد بطولة أفريقيا لناشئي البادل في مصر

محمد سمير

أعلن الاتحاد الدولي للبادل برئاسة الإيطالي لويجي كارارو، منح مصر شرف تنظيم بطولة كأس أفريقيا للناشئين والمقرّر إقامتها خلال الفترة من 15 وحتى 20 يونيو المقبل.

ومن المقرر، أن يحدد الاتحاد المصري للبادل برئاسة المهندس أحمد غتوري مكان استضافة البطولة القارية والتي تقام للمرة الأولى على الصعيد القاري.

من جانبه، أعرب أحمد غتوري رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل عن سعادته بالفوز بشرف تنظيم أول بطولة أفريقية للناشئين وهو ما يؤكد ثقة الاتحاد الدولي للعبة على قدرة مصر في تنظيم بطولة مميزة لما تمتلكه "المحروسة" من منشآت مميزة وبنية تحتية رائعة.

وأضاف أن الاتحاد المصري يعمل على تجهيز لاعبيه الناشئين منذ فترة كبيرة بهدف الإحتكاك مع كبرى المدارس العالمية لإعداد جيل جديد قادر على المنافسة بقوة لاسيما في ظل التطور الكبير التي تشهده اللعبة يومًا بعد الآخر.

وأوضح «غتوري» أن الاتحاد يضع دعم الناشئين والناشئات على رأس أولوياته، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يعمل على توفير كل الإمكانيات الفنية والبدنية والذهنية لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

وكان منتخب مصر للناشئين والناشئات للبادل قد حقق إنجازًا تاريخيًا في مشوارهم ببطولة كأس العالم التي أقيمت في إسبانيا خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر 2025.

وحصل منتخب ناشئات البادل على المركز الثامن في كأس العالم بينما جاء منتخب الناشئين في المركز الثاني عشر في إنجاز تاريخي لمشوار شباب الفراعنة في البطولة المونديالية.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

استدراج مُحكم وسرقة بالإكراه.. بلوجر شهير يقع ضحية فتاة غامضة في سوهاج

ارشيفيه

العثور على جثة متحللة لمسن في الدقهلية

جنازه الشهيد حسام صادق

وزير البترول ومحافظ الدقهلية يؤديان صلاة الجنازة على ضحية شظايا صاروخ بالإمارات

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد