موعد بطولة أفريقيا لناشئي البادل في مصر

أعلن الاتحاد الدولي للبادل برئاسة الإيطالي لويجي كارارو، منح مصر شرف تنظيم بطولة كأس أفريقيا للناشئين والمقرّر إقامتها خلال الفترة من 15 وحتى 20 يونيو المقبل.

ومن المقرر، أن يحدد الاتحاد المصري للبادل برئاسة المهندس أحمد غتوري مكان استضافة البطولة القارية والتي تقام للمرة الأولى على الصعيد القاري.

من جانبه، أعرب أحمد غتوري رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل عن سعادته بالفوز بشرف تنظيم أول بطولة أفريقية للناشئين وهو ما يؤكد ثقة الاتحاد الدولي للعبة على قدرة مصر في تنظيم بطولة مميزة لما تمتلكه "المحروسة" من منشآت مميزة وبنية تحتية رائعة.

وأضاف أن الاتحاد المصري يعمل على تجهيز لاعبيه الناشئين منذ فترة كبيرة بهدف الإحتكاك مع كبرى المدارس العالمية لإعداد جيل جديد قادر على المنافسة بقوة لاسيما في ظل التطور الكبير التي تشهده اللعبة يومًا بعد الآخر.

وأوضح «غتوري» أن الاتحاد يضع دعم الناشئين والناشئات على رأس أولوياته، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يعمل على توفير كل الإمكانيات الفنية والبدنية والذهنية لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

وكان منتخب مصر للناشئين والناشئات للبادل قد حقق إنجازًا تاريخيًا في مشوارهم ببطولة كأس العالم التي أقيمت في إسبانيا خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر 2025.

وحصل منتخب ناشئات البادل على المركز الثامن في كأس العالم بينما جاء منتخب الناشئين في المركز الثاني عشر في إنجاز تاريخي لمشوار شباب الفراعنة في البطولة المونديالية.