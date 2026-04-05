هند عيد تحصل على أول اعتماد في مصر لسلة الكراسي المتحركة

تشهد منظومة كرة السلة على الكراسي المتحركة في مصر تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، في إطار خطة شاملة يقودها الاتحاد المصري برئاسة مي زين الدين للارتقاء باللعبة على المستويين الفني والإداري، وتعزيز حضور الكوادر المصرية في المحافل الدولية.

وحققت الدكتورة هند عيد إنجازًا جديدًا، بعد اختيارها كأول مصنفة إقليمية للاعبي كرة السلة على الكراسي المتحركة في مصر، لتسجل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التصنيف، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.

وشاركت هند عيد ضمن لجنة المصنفين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم بأنجولا في خطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الكفاءات المصرية، وحرص الاتحاد على دعم عناصره الفنية من خلال الاحتكاك الخارجي.

وأقيمت التصفيات الإفريقية خلال الفترة من 23 مارس وحتى 4 أبريل، بمشاركة عدد من أقوى منتخبات القارة، في إطار المنافسة على بطاقات التأهل إلى بطولة العالم.

وتأتي مشاركة هند عيد بالتزامن مع إطلاق لجنة مصنفي مصر بشكل رسمي، بعد اعتمادها من المصنفة الدولية لوليتا كريج، في خطوة تستهدف تنظيم عملية التصنيف محليًا وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وتضم اللجنة نخبة من الكفاءات، برئاسة المهندس علاء النادي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعضوية كل من الدكتور عمرو السيد أخصائي العلاج الطبيعي، والدكتور هاجد هاني استشاري الطب الرياضي، والكابتن محمد رأفت، والكابتن وليد جلال.

وتحمل هند عيد خبرات متعددة، حيث تعمل مدرسًا للتربية الخاصة بكلية التربية بجامعة حلوان، إلى جانب دورها كاستشاري نفسي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، فضلًا عن عضويتها في منظمة الصحة العالمية في مجال توصيف الكراسي المتحركة، وهو ما يعزز من القيمة الفنية لدورها داخل منظومة التصنيف.

وكان منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة (3×3) نجح في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في البطولة الإفريقية التي أقيمت في أنجولا، على هامش التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقدم منتخب 3×3 أداءً قويًا خلال منافسات البطولة، حيث خاض مواجهات صعبة أمام منتخبات بنين وأنجولا والكونغو والمغرب، في ظل منافسة شرسة بين أبرز منتخبات القارة، لينجح في الصعود إلى منصة التتويج.