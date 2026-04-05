شوبير يكشف تغييرات مثيرة في الدوري المصري الموسم المقبل: هبوط 4 فرق نهائيًا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة النهار، عن أبرز التغييرات المثيرة التي قد تشهدها النسخة المقبلة من الدوري المصري، مؤكدًا أن نظام الهبوط سيشهد تعديلًا جذريًا بتطبيق هبوط أربعة فرق بشكل نهائي، دون أي نية للتراجع عن هذا القرار.

وأوضح شوبير أن هناك توجها جديدا داخل منظومة الكرة المصرية يهدف إلى دمج بعض أندية الشركات مع الأندية الجماهيرية، في خطوة يتم العمل عليها حاليًا بشكل جاد، مشيرًا إلى أن بعض الفرق التي قد تهبط من الدوري الممتاز قد تستمر في المسابقة عبر هذه الآلية الجديدة.

وأضاف أن الخطة تشمل إنشاء شركات كرة قدم تضم أكثر من نادٍ، على غرار دمج أندية مثل إنبي مع الإسماعيلي أو سيراميكا كليوباترا أو البنك الأهلي، بحيث تتولى هذه الشركات إدارة النشاط الكروي، مع الحفاظ على أسماء وشعارات الأندية الجماهيرية.

وأشار شوبير إلى أن الفكرة قد تمتد لتشمل أندية أخرى مثل الاتحاد السكندري، غزل المحلة، بلدية المحلة، طنطا، وأسوان، ضمن مشروع يهدف إلى دمج 3 إلى 5 أندية عبر تأسيس شركات استثمارية تدير كرة القدم.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطة ما زالت قيد الدراسة والترتيب حاليًا، تمهيدًا لتطبيقها بداية من الموسم المقبل، مع الحرص على تنفيذها بشكل منظم لتجنب أي أزمات أو مشكلات مستقبلية داخل المسابقة.