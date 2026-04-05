اجتماع مرتقب لتوروب مع الشناوي لتجهيزه نفسيا قبل إشراك شوبير

يستعد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي للاستقرار على حارس مرمى بشكل أساسي خلال المرحلة الأخيرة من بطولة الدوري المصري.

ويعقد توروب جلسة محمد الشناوى حارس الفريق، من أجل تجهيزه نفسيا خلال الفترة القادمة، لإشراك مصطفى شوبير كحارس أساسي خلال المباريات القادمة.

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في افتتاح مشواره بالمرحلة الثانية ضمن مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الحسم، على أن تُنقل عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري.

تعديلات جديدة على جدول الدوري

في سياق متصل، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إجراء تعديلات على مواعيد المرحلة الثانية من الدوري، حيث تقرر انطلاق الجولة الأولى لمجموعة التتويج يوم 6 أبريل بدلًا من 3 من الشهر ذاته، على أن تُختتم منافسات البطولة يوم 15 مايو المقبل.