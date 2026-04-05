الأهلي يبدأ رحلة استعادة اللقب بمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد صدمة أفريقيا

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في افتتاح مشواره بالمرحلة الثانية ضمن مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الحسم، على أن تُنقل عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري.

تعديلات جديدة على جدول الدوري

في سياق متصل، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إجراء تعديلات على مواعيد المرحلة الثانية من الدوري، حيث تقرر انطلاق الجولة الأولى لمجموعة التتويج يوم 6 أبريل بدلًا من 3 من الشهر ذاته، على أن تُختتم منافسات البطولة يوم 15 مايو المقبل.

الأهلي يبحث عن التعويض بعد وداع دوري الأبطال

ويدخل الأهلي المواجهة تحت ضغط كبير، بعد خروجه من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد الترجي التونسي، عقب خسارته بنتيجة 3-2 في لقاء الإياب الذي أُقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الترجي بهدف دون رد، ليحسم الفريق التونسي التأهل إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين 4-2، في مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي.

ويمثل هذا الخروج ضربة قوية للفريق الأحمر، حيث تعد المرة الأولى التي يفشل فيها في بلوغ نصف نهائي البطولة القارية منذ عام 2019، عندما ودع المنافسات من الدور ذاته أمام ماميلودي صن داونز.

انطلاقة حاسمة في سباق اللقب

وتحمل مواجهة سيراميكا كليوباترا أهمية خاصة للأهلي، الذي يسعى لتحقيق بداية قوية في مرحلة التتويج، من أجل استعادة توازنه والمنافسة بقوة على لقب الدوري، بعد الإخفاق القاري الأخير.