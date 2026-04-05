الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل انطلاق مباريات مرحلة التتويج بالدوري الليلة.. تعرف على مشوار الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في فترة الحسم

الأهلي مع سيراميكا كليوباترا
الأهلي مع سيراميكا كليوباترا

تنطلق مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز وسط ترقب جماهيري كبير في ظل اشتعال المنافسة بين كبار الأندية وعلى رأسهم الزمالك والأهلي وبيراميدز إلى جانب سيراميكا كليوباترا الذي تواجد على قمة الدوري منذ بدايته حتى اسابيع قليلة وفرض نفسه بخبرته وقوته بين الكبار.

وتأتي هذه المرحلة الحاسمة في توقيت بالغ الحساسية حيث تتقارب النقاط بشكل كبير ما يجعل كل مباراة بمثابة خطوة مصيرية في سباق اللقب.

وتفتتح منافسات مجموعة التتويج بمواجهة قوية تجمع المصري البورسعيدي مع الزمالك على استاد برج العرب في لقاء يحمل شعار "لا بديل عن الفوز" للفريقين خاصة في ظل الضغوط الكبيرة المرتبطة ببداية المرحلة النهائية.

ويدخل الزمالك المواجهة متصدراً جدول الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز بينما يلاحقه الأهلي بفارق ثلاث نقاط ما يجعل أي تعثر بمثابة تهديد مباشر لصدارته.

الزمالك.. صدارة تحت الضغط

لم يأتي تصدر الزمالك من فراغ بعدما قدم الفريق سلسلة قوية من النتائج الإيجابية توجها بثمانية انتصارات متتالية قبل أن يتلقى خسارة مفاجئة أمام إنبي في ختام المرحلة الأولى.

ويعتمد الفريق الأبيض على قوة هجومية واضحة وتفاهم بين لاعبيه في الثلث الأخير إلى جانب تحسن نسبي في الجانب الدفاعي مع عودة العناصر الأساسية وهو ما يمنح جماهيره ثقة في قدرته على مواصلة المنافسة حتى النهاية.

الأهلي.. مطاردة لا تعرف التراجع

يدخل الأهلي مرحلة التتويج وهو في المركز الثالث برصيد 40 نقطة ويطمح لاستغلال أي تعثر لمنافسيه من أجل القفز إلى الصدارة.

ويبدأ الفريق مشواره بمواجهة سيراميكا كليوباترا قبل أن يواجه تحديات قوية أبرزها الصدام المرتقب مع بيراميدز ثم القمة التقليدية أمام الزمالك في مباريات قد تحدد بشكل كبير ملامح بطل الدوري.

بيراميدز.. منافس لا يهدأ

يخوض بيراميدز المرحلة الحاسمة بطموح واضح لحصد اللقب خاصة في ظل تساويه مع الزمالك في عدد النقاط.

ويبدأ الفريق مشواره من الجولة الثانية ثم يخوض سلسلة من المواجهات القوية أمام المصري والزمالك والأهلي ما يجعله أمام اختبار حقيقي لقدراته على الاستمرار في المنافسة حتى الأمتار الأخيرة.

سيراميكا كليوباترا.. الحصان الباحث عن المفاجأة

يمثل سيراميكا كليوباترا أحد أبرز الفرق الطامحة لتغيير موازين المنافسة حيث يحتل المركز الرابع برصيد 38 نقطة ويأمل في تحقيق نتائج إيجابية أمام الكبار.

ويستهل الفريق مشواره بمواجهة قوية أمام الأهلي ثم يلتقي مع عدد من المنافسين المباشرين في جدول مباريات متوازن يمنحه فرصة حقيقية للتقدم إذا نجح في استغلاله بشكل جيد.

جدول مباريات الزمالك 

الجولة 1: المصري × الزمالك – برج العرب

الجولة 2: راحة

الجولة 3: الزمالك × بيراميدز – ستاد القاهرة

الجولة 4: الزمالك × إنبي – ستاد السويس

الجولة 5: الزمالك × الأهلي – ستاد القاهرة

الجولة 6: سموحة × الزمالك – برج العرب

الجولة 7: الزمالك × سيراميكا كليوباترا – ستاد القاهرة

جدول مباريات الأهلي 

الجولة 1: سيراميكا كليوباترا × الأهلي – المقاولون العرب

الجولة 2: الأهلي × سموحة – القاهرة

الجولة 3: راحة

الجولة 4: بيراميدز × الأهلي – الدفاع الجوي

الجولة 5: الزمالك × الأهلي – القاهرة

الجولة 6: الأهلي × إنبي – القاهرة

الجولة 7: المصري × الأهلي – برج العرب

جدول مباريات بيراميدز 

الجولة 1: راحة

الجولة 2: بيراميدز × المصري

الجولة 3: بيراميدز × الزمالك

الجولة 4: بيراميدز × الأهلي

الجولة 5: بيراميدز × إنبي

الجولة 6: بيراميدز × سيراميكا كليوباترا

الجولة 7: بيراميدز × سموحة

جدول مباريات سيراميكا كليوباترا

الجولة 1: سيراميكا × الأهلي

الجولة 2: إنبي × سيراميكا

الجولة 3: سموحة × سيراميكا

الجولة 4: راحة

الجولة 5: سيراميكا × المصري

الجولة 6: سيراميكا × بيراميدز

الجولة 7: الزمالك × سيراميكا

ترتيب مجموعة التتويج قبل الانطلاق

الزمالك – 43 نقطة

بيراميدز – 43 نقطة

الأهلي – 40 نقطة

سيراميكا كليوباترا – 38 نقطة

المصري – 32 نقطة

سموحة – 31 نقطة

إنبي – 30 نقطة

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
لميس الحديدي
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
