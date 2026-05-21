بولندا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بشأن احتجاز نشطاء أسطول الصمود

أعلن وزير الخارجية البولندي، استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي بشأن احتجاز نشطاء أسطول الصمود، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الاخبارية ”.

كما نصحت الوزارة البولندية في بيان لها مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل ، معربة عن إدانتها لتصرفات ممثلي حكومة الاحتلال تجاه نشطاء أسطول الصمود العالمي.

وكان مركز عدالة الحقوقي، ومقره داخل إسرائيل، وثق سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق ناشطين دوليين شاركوا في “أسطول الصمود” و”أسطول الحرية”، عقب احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية، مشيرًا إلى تعرض عدد منهم لاعتداءات جسدية ونفسية وصفها بـ”الممنهجة”.