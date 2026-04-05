تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري في منافسات الدوري الممتاز اليوم

حسم معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قراره بشأن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، في مباراة قوية تقام على ملعب برج العرب ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثانية للمسابقة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل الزمالك اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما قدم أداءً مميزًا خلال المرحلة الأولى من البطولة، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية للحفاظ على القمة.

في المقابل، يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس برصيد 32 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من المربع الذهبي، من أجل ضمان المشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل.

طموحات الزمالك في اللقاء

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة الابتعاد بصدارة الترتيب وتعزيز فرصه في التتويج باللقب هذا الموسم. ويعتمد الجهاز الفني على مجموعة من العناصر المميزة التي قدمت مستويات قوية مؤخرًا، لتحقيق الهدف المنشود.

أهداف المصري البورسعيدي

على الجانب الآخر، يدخل المصري المباراة بطموحات كبيرة، حيث يأمل في تحقيق مفاجأة أمام المتصدر، وخطف نقاط المباراة من أجل التقدم في جدول الترتيب والدخول بقوة في صراع المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

التشكيل المتوقع للزمالك

استقر الجهاز الفني على التشكيل المتوقع للفريق، والذي جاء كالتالي:

• حراسة المرمى: المهدي سليمان

• خط الدفاع: محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم

• خط الوسط: محمد السيد – عبدالله السعيد – أحمد فتوح

• خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا