الأهلي والاحتراف .. حسام غالي يكشف سبب عزوف اللاعبين المصريين عن أوروبا

أكد حسام غالي، قائد النادي الأهلي السابق، أن اللاعبين المصريين في الوقت الحالي لا يفكرون في الاحتراف الخارجي بسبب زيادة عقودهم مع أنديتهم، متمنيًا نجاح تجربة حمزة عبد الكريم مع برشلونة.

وقال حسام غالي، في تصريحات عبر برنامج "من القاهرة" مع إسلام سامي، المذاع على "أون سبورت ماكس": "زيادة عقود اللاعبين في مصر تجعلهم لا يفكرون في الاحتراف الخارجي".

وأضاف قائد الأهلي السابق: "ليس هناك أحد يفكر في الاحتراف في الوقت الحالي إلا القليل، والمحترفون عددهم يقل كل شوية، أيام الكابتن جوهري كان العدد أكبر من الآن، والأسعار والعقود زمان لم تكن مثل الآن".

وتابع: "يجب أن نبدأ في احتراف اللاعبين ونمنحهم فرصة الاحتراف، وعلى الأندية المصرية أن تؤهل اللاعبين للاحتراف، وأتمنى أن تنجح تجربة حمزة عبد الكريم مع برشلونة".