«القائد الذي لا يُعوّض» | رسالة خاصة من المدرب الهولندي مارتن يول إلى حسام غالي

وجّه المدرب الهولندي مارتن يول رسالة مؤثرة إلى نجمه السابق حسام غالي، استعاد خلالها ذكريات العمل المشترك داخل صفوف الأهلي، مشيدًا بدوره القيادي وتأثيره داخل الفريق.

ذكريات لم تكتمل في إنجلترا

أوضح يول أنه لم تتح له الفرصة الكافية للتعرف على غالي خلال فترتهما في إنجلترا، لكنه أكد أن الأمور تغيرت لاحقًا عندما جمعتهما التجربة في الأهلي، حيث اكتشف عن قرب شخصية القائد الحقيقي، الذي كان سندًا له داخل وخارج الملعب.

غالي.. القائد الذي لا يُعوّض

وأشاد المدرب الهولندي بإمكانيات غالي، مؤكدًا أنه كان بمثابة “ذراعه اليمنى” داخل الفريق، وواحدًا من أفضل القادة الذين تعامل معهم طوال مسيرته. وأضاف أن الفريق حينها كان يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، لكن غالي كان له دور خاص في توجيه زملائه ودعم الجهاز الفني.

طموحات لم تكتمل

اعترف يول بأن الفريق لم يحقق كل ما كان يطمح إليه، خاصة في بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، مشيرًا إلى أن الحظ لم يكن دائمًا حليفهم. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأداء في الدوري كان مميزًا، بفضل استمرارية غالي ودوره المؤثر.

تقدير خاص وعلاقة مستمرة

أكد يول أنه لا يعتاد تسجيل مثل هذه الرسائل، نظرًا لانشغاله الدائم، لكنه حرص على توجيه رسالة خاصة لغالي تقديرًا لما قدمه. كما أعرب عن رغبته في زيارة مصر مجددًا، والجلوس معه لاستعادة الذكريات، متمنيًا أن يراه يومًا ما في منصب قيادي أو تدريبي داخل الأهلي.

إشادة أخيرة

اختتم يول حديثه بتأكيد ثقته الكبيرة في غالي، مشيدًا بشخصيته القوية وثقته العالية داخل الملعب، معتبرًا أنه نموذج للقائد المميز الذي يتمناه أي مدرب