محمد عبدالجليل يشعل النار في الأهلي: «مبادئ النادي ضاعت».. وتوروب ملوش شخصية

شنَّ محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا قويًا على ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي.

وقال عبد الجليل، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج «الكلاسيكو»: «مبادئ الأهلي ضاعت ولم تعد موجودة، والمفروض إمام كان يتجمد طول الموسم ويتعرض للبيع».

وأضاف: «توروب ليس مدربًا ويفتقر للشخصية بعد أن وافق على عودة إمام عاشور بعد أزمته».

وتابع: «هناك من يضحك على كابتن الخطيب ويقولون إن السوشيال تمام و100/100، بينما الخطيب يقوم بكل شيء ولجنة التخطيط لا فائدة منها».

واستكمل: «أنا غيرت أسلوب لبسي وعملت نيولوك ودوجلس وسميت نفسي جليلوفيتش، وبرضو محدش عبرني في الأهلي».

واختتم قائلاً: «بن شرقي وبن رمضان وكامويش يجب أن يمشوا، ونسيت أن هناك لاعبًا اسمه محمد شريف».