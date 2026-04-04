كمونة : خروج الأهلي من إفريقيا قد يقوده لحصد الدوري.. وإمام عاشور بقى كسلان

أكد محمد كمونة، نجم نادي الزمالك السابق، أن صراع التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم سيكون في غاية الشراسة، خاصة مع تقارب المستويات بين فرق القمة.

وأشار كمونة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، إلى أن خروج النادي الأهلي من البطولات الأخرى سيجعله أكثر تركيزًا وشراسة في مرحلة حسم الدوري، مؤكدًا أن الفريق يمتلك خبرات كبيرة تؤهله للعودة بقوة في المنافسة.

وأضاف أن نادي بيراميدز يملك فرصة حقيقية للتتويج باللقب، في ظل امتلاكه قائمة قوية من اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق سيدخل مرحلة التتويج بعين على اللقب، خاصة بعد خروجه من المنافسات الإفريقية.

وشدد على أن كل نقطة ستكون حاسمة في المرحلة المقبلة، موضحًا أنه من الصعب أن ينجح ثلاثي القمة في تحقيق الفوز بجميع المباريات، ما يزيد من إثارة المنافسة حتى الجولات الأخيرة.

وعلى مستوى الأداء الفردي، أبدى كمونة ملاحظته على إمام عاشور، مشيرًا إلى أنه أصبح أقل نشاطًا في الأدوار الدفاعية، وهو ما قد يؤثر على توازن الفريق.

وفي سياق آخر، أشاد كمونة بالمستوى الذي تقدمه أندية إنبي وبتروجت ووادي دجلة، مؤكدًا أنها تقدم أداءً مميزًا هذا الموسم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يمتلك أفضلية واضحة أمام سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أن “كعبه عالي” عليه، وهو ما يرجح كفته لتحقيق الفوز في المواجهة المقبلة.