قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار
شوبير: مهاجمو الأهلي الشباب يخرجوا للاحتراف رغم شكوى النادي من غياب المركز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كمونة : خروج الأهلي من إفريقيا قد يقوده لحصد الدوري.. وإمام عاشور بقى كسلان

حسن العمدة

أكد محمد كمونة، نجم نادي الزمالك السابق، أن صراع التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم سيكون في غاية الشراسة، خاصة مع تقارب المستويات بين فرق القمة.

وأشار كمونة في تصريحات عبر  برنامج ستاد المحور، إلى أن خروج النادي الأهلي من البطولات الأخرى سيجعله أكثر تركيزًا وشراسة في مرحلة حسم الدوري، مؤكدًا أن الفريق يمتلك خبرات كبيرة تؤهله للعودة بقوة في المنافسة.

وأضاف أن نادي بيراميدز يملك فرصة حقيقية للتتويج باللقب، في ظل امتلاكه قائمة قوية من اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق سيدخل مرحلة التتويج بعين على اللقب، خاصة بعد خروجه من المنافسات الإفريقية.

وشدد على أن كل نقطة ستكون حاسمة في المرحلة المقبلة، موضحًا أنه من الصعب أن ينجح ثلاثي القمة في تحقيق الفوز بجميع المباريات، ما يزيد من إثارة المنافسة حتى الجولات الأخيرة.

وعلى مستوى الأداء الفردي، أبدى كمونة ملاحظته على إمام عاشور، مشيرًا إلى أنه أصبح أقل نشاطًا في الأدوار الدفاعية، وهو ما قد يؤثر على توازن الفريق.

وفي سياق آخر، أشاد كمونة بالمستوى الذي تقدمه أندية إنبي وبتروجت ووادي دجلة، مؤكدًا أنها تقدم أداءً مميزًا هذا الموسم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يمتلك أفضلية واضحة أمام سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أن “كعبه عالي” عليه، وهو ما يرجح كفته لتحقيق الفوز في المواجهة المقبلة.

