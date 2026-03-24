مجدي عبد الغني: اللجان الإلكترونية خلصت على حسام غالي لأنه قال كلمة حق

يرى مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام غالي كان يستحق التواجد في مجلس الاهلي الحالي

وقال عبد الغني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: وحسام غالي محترم وصاحب رأي وقال كلمة حق واللجان خلصت عليه

واضاف: ومجلس الاهلي الحالي خسر حسام غالي ومشكلته ان صريح ومحترم ولا يخاف احد

وتابع: وادر السيد اكثر موهبة من شوبير وشوبير مكافح وطاهر ابو زيد اكثر موهبة من حسام حسن

وواصل: مش هشتغل في النادي الأهلي وهذه مرحلة وعدت ولكن أتواجد حال وجود أزمات حدثت في النادي الأهلي ولم أفكر في الترشح لرئاسة الاهلي في الانتخابات لن الأمور غير عادلة