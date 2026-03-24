الأهلي يتحرك قانونيا.. محام سويسري للتفاوض مع توروب والطعن في قضية ريبيرو

كشفت تقارير إعلامية عن تحركات قانونية جديدة داخل النادي الأهلي، تتعلق بعدة ملفات تعاقدية وقضائية تخص الجهاز الفني.

وبحسب المصادر، قررت إدارة الأهلي تكليف المحامي السويسري مونتيري بتولي مهمة التفاوض مع المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الحالي للفريق، وذلك لمناقشة تفاصيل عقده وبنود الشرط الجزائي.

وفي سياق متصل، تعتزم إدارة النادي إسناد ملف قضية المدرب الإسباني ريبيرو إلى نفس المحامي، حيث سيتولى مونتيري إجراءات الطعن على الحكم الصادر لصالح المدرب، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق النادي وتقليل الخسائر القانونية المحتملة.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الأهلي لإعادة تنظيم ملفاته التعاقدية والقانونية بشكل احترافي، بما يضمن استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة.