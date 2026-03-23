تصحيح المسار .. 8 قرارات حاسمة في الأهلي بعد زلزال الترجي

اتخذت إدارة النادي الأهلي عددًا من القرارات القوية لإعادة ترتيب أوراق فريق الكرة، عقب الخروج أمام الترجي، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أبرز القرارات على النحو التالي:

إلغاء لجنة التخطيط ورحيل جميع أعضائها

إلغاء منصب المدير الرياضي

تشكيل لجنة كرة جديدة لإدارة الملف دون وجود رئيس النادي

رحيل رئيس لجنة الاسكاوتنج والتعاقدات

الاستقرار على رحيل المدير الفني ييس توروب بنهاية الموسم

توقيع غرامات مالية على الجهاز الفني والإداري والطبي

خصم 20% من عقود اللاعبين

رحيل مدير الكرة ورئيس قطاع الناشئين

وتسعى إدارة الأهلي من خلال هذه القرارات إلى إعادة الانضباط داخل الفريق، وبناء منظومة أكثر استقرارًا للمنافسة على البطولات في الفترة المقبلة.