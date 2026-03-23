وليد درويش يرأس وفد المنتخب في اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة اتحاد شمال أفريقيا

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً، اجتماعاً فنياً وتنظيمياً، اليوم الاثنين، للفرق المشاركة في البطولة.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب، والثنائي شادي الشريف المدير الإداري، ووجيه حسن مسئول المهمات.

وتطرق الاجتماع للحديث عن التعليمات الخاصة بالبطولة، قبل انطلاقها، وبرنامج الدورة، والمعلومات الخاصة بالجوانب التحكيمية والتنظيمية، وكل ما يتعلق بالبطولة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر، سيبدأ مشواره بمواجهة منتخب تونس يوم الجمعة المقبل.