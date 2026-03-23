مفاجأة في الأهلي .. الخطيب يرفض تسليم ملف كرة القدم إلى ياسين منصور وعبد الحفيظ

أثار أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، الجدل مجددا بتصريحات قوية حول الأوضاع داخل نادي الأهلي، وذلك عقب الخسارة أمام الترجي التونسي، وتوديع بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال حسن عبر حسابه علي فيسبوك "إن الأوضاع في الأهلي "على نار"، مشيرًا إلى الصفقات الفاشلة التي أبرمت بالملايين سواء للمدربين أو اللاعبين، بالإضافة إلى ضياع بطولة كأس الرابطة وكأس مصر وبطولة أفريقيا، مؤكدًا أن الإدارة بقيادة محمود الخطيب ما زالت ترفض تسليم ملف كرة القدم إلى ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ"



وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

علي الجانب الاخر تنطلق منافسات الجولة الأولي من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

و يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل

و يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.