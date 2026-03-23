إعلامي: مفاجآت داخل النادي الأهلي بشأن مدير التعاقدات

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تطورات داخل النادي الأهلي بشأن لجنة التعاقدات.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “مسئول في الأهلي تواصل مع عصام سراج لمعرفة موقفه من تولي لجنة التعاقدات وأكد له استعداداه للرحيل عن اتحاد الكرة حال الاستقرار على تعيينه في القلعة الحمراء”.

وقررت إدارة النادي الأهلي توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الخروج من منافسات دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجاري بعد الهزيمة بثلاثية مقابل هدفين أمام الترجي التونسي.

وبحسب ما تم تداوله، تقرر خصم 15% من الراتب السنوي للاعبين، في إطار سياسة المحاسبة التي تتبعها الإدارة بعد الإخفاق في البطولة القارية، والتي كانت تمثل هدفًا رئيسيًا للفريق.