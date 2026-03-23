بيان| الوداد يرفض خوض مباريات الدوري المغربي.. وكارتيرون في الصورة



أصدر نادي الوداد بيانا رسميًا أعلن خلاله رفضه خوض مباريات الدوري المغربي خلال فترات التوقف الدولي، في خطوة تعكس تمسك إدارة النادي بمصالح الفريق الفنية، خاصة في ظل غياب عدد من اللاعبين الدوليين.





وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية مغربية عن تحركات إدارة الوداد لتعيين مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة، عقب رحيل محمد أمين وذلك بعد خروج الفريق من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية





وأشارت التقارير إلى أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مبدئي مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون القيادة الفنية للفريق، فيما يظل اسم السويسري مارسيل كولر مطروحًا ضمن الخيارات المطروحة على طاولة الإدارة.





ومن المنتظر أن تحسم إدارة الوداد قرارها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل سعيها لإعادة الفريق إلى المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.