بعد هزيمة الترجي.. حقيقة جلسة إدارة الأهلي مع ييس توروب

كشف الإعلامي أحمد حسن، كواليس داخل النادي الأهلي بعد الهزيمة من الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “ييس توروب لم يعقد أي جلسة مع مسئولي الأهلي بعد لقاء الترجي وحصل على راحة لقضاء إجازة أسرية داخل مصر”.

إدارة الكرة بالأهلي تتفق على خطة شاملة لتصحيح الأمور

واستقرت إدارة الكرة بالأهلي علي خطة شاملة لتصحيح الأمور داخل قطاع الكرة بالقلعة الحمراء بعد وداع دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي.

إقالة أسامة هلال المدير الحالي لإدارة التعاقدات:



وقررت إدارة الكرة إجراء تغييرات موسعة في قطاع الكرة ابرزها تغيير شامل في إدارة التعاقدات وإقالة أسامة هلال المدير الحالي مع ترشيح الدكتور عصام سراج لتولي المنصب.



كما تقرر إقالة لجنة التخطيط للكرة وإلغاء المسمي مع نقل صلاحيات كامله الخاصة باللجنة الي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بجانب اعتماد اسماء وكوادر لتعويض دور اللجنة الاستشاري والخاص بالتخطيط لمناصب فاعلة ضمن إعادة هيكلة قطاع الكرة التي تتم حاليا ولن تعلن نهائيا الا بعد حسم مسابقة الدوري الممتاز.

واستقرت إدارة الكرة علي إجراء تغيير شامل علي قطاع الناشئين وكذلك رحيل إدارة الإسكاوتنج بشكل كامل والإستعانة بشركة متخصصة .