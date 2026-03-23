استبعاد مهاجم ليفربول من قائمة إيطاليا

يغيب الإيطالي فيديريكو كييزا مهاجم ليفربول عن صفوف منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة أيرلندا الشمالية في الدور قبل النهائي للملحق المؤهل لكأس العالم، والمقرر لها يوم الخميس في بيرجامو.

ذكرت تقارير صحفية أن كييزا شارك في آخر 13 دقيقة من خسارة ليفربول أمام برايتون بنتيجة 1 / 2 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، لكنه سيغيب أيضا عن إيطاليا حال التأهل لنهائي الملحق لمواجهة إما ويلز أو البوسنة والهرسك، في 31 مارس.

وقال الاتحاد الإيطالي "بعد تقييم حالة فيديريكو كييزا عند وصوله إلى مقر الاتحاد، تبين عدم جاهزيته للمباراتين القادمتين، لذا غادر معسكر المنتخب بالاتفاق مع ناديه الإنجليزي".

وقرر جينارو جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا استدعاء نيكولو كامبياجي مهاجم بولونيا ليعوض غياب كييزا.