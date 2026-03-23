رغم الاعتذار .. الزمالك يوقع عقوبة صارمة ضد حارس الفريق

اكد تامر عبد الحميد نجم الكرة المصرية السابق ، إن إدارة الكرة بنادي الزمالك، استقرت على توقيع غرامة مالية كبيرة على محمد صبحي حارس الفريق، بعد طرده في لقاء أوتوهو في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكتب عبد الحميد عبر حسابه علي فيسبوك "أكد مصدر داخل الزمالك بأن إدارة الكرة قررت توقيع غرامة مالية كبيرة على حارس الفريق محمد صبحي، على خلفية طرده خلال مواجهة أوتوهو الكونغولي"



وتقدم محمد صبحي بالاعتذار للجهاز الفني واللاعبين عن واقعة طرده فور انتهاء المباراة، وفي نفس الوقت تقدم باعتذار لجماهير النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بسبب حالة الطرد في اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على نظيره أوتوهو بطل الكونغو بثنائية مقابل هدف المباراة التي أقيمت بينهما امس الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الأبيض لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية.