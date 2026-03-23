الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد الطيب عن طرد محمد صبحي أمام أوتوهو : لا يجب القسوة عليه

عبدالله هشام

قال أحمد الطيب المعلق الرياضي إن تشكيل الزمالك في مواجهة أوتوهو كان الأمثل، مشيرًا إلى أن الفريق بدأ المباراة بشكل جيد ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء.

وأضاف الطيب في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة نادي الزمالك مع محمد عبد الجليل ، أن الزمالك أضاع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتسجيل أكثر من هدف خلال المباراة، مؤكدًا أن الفريق كان قادرًا على الخروج بنتيجة أكبر أمام بطل الكونغو.

وأوضح أن التغييرات التي أجراها المدير الفني معتمد جمال خلال المباراة كانت إيجابية وأسهمت في الحفاظ على توازن الفريق داخل الملعب.

وتطرق المعلق الرياضي إلى واقعة طرد الحارس محمد صبحي، مؤكدًا أنه لا يجب القسوة عليه، خاصة أنه حارس مرمى كبير ويمتلك قدرات مميزة.

وأشار أحمد الطيب إلى أن فريق الزمالك نجح في صناعة حالة خاصة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن الروح التي ظهر بها اللاعبون كانت واضحة طوال المباراة.

كما أشاد بموهبة اللاعب محمد إبراهيم، مؤكدًا أنه موهبة قادمة بقوة ويمثل مستقبل نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان يستحق الانضمام إلى منتخب مصر لكرة القدم إلى جانب اللاعب محمد شحاتة.

وأكد الطيب أن الزمالك سيواجه ضغوطًا كبيرة خلال الفترة المقبلة بعدما أصبح ممثل الكرة المصرية الوحيد في البطولات الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية استمرار الدعم الجماهيري للفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك علاقة مميزة تربط بين جماهير الزمالك واللاعبين، وهو ما يمثل أحد أهم عوامل قوة الفريق في الفترة الحالية.

