لاعب الزمالك السابق يهاجم محمد صبحي: يتباع في الصيف

هاجم أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، محمد صبحي، حارس مرمى الفريق، بعد واقعة طرده خلال مواجهة أوتوهو الكونغولي، في إياب دور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر أسامة حسن عبر حسابه علي فيسبوك صورة صبحي وكتب "يلا بقي يانجم اشوف وشك بخير بره النادي انا من زمان بقول عليك لا تصلح ياعم معتمد ابوس ايدك انت وجون ده يتباع في الصيف".

وشهدت مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي، طرد محمد صبحي بعد ضرب بدون كرة للاعب أوتوهو، ما تسبب في الدفع بسيف الجزيري حارس مرمى بسبب نفاد التبديلات.



وفاز فريق الزمالك على نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل بثنائية مقابل هدف المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الأبيض لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية، بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.