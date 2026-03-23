أول تعليق من محمد صبحي على طرده أمام أوهوتو

حرص محمد صبحي حارس مرمى الزمالك على الاعتذار لجماهير الفريق بعد طرده في مباراة أوهوتو الكونغولي.

كتب محمد صبحي عبر حسابه بموقع إنستجرام: “الحمد لله على المكسب والصعود لقبل النهائي، بعتذر لجماهير الزمالك واللاعبين والجهاز الفني، لم أتعمد الخطأ وكان كل همي أن تمر الدقائق المتبقية بسلام، ولكن قدر الله وما شاء فعل”.

وتأهل فريق الزمالك رسميا الي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية عقب الفوز علي فريق أوتوهو الكونغولي.

وسيواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة

تقام مباراة الذهاب يوم 12 أبريل 2026، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل

وتأهل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ضيفه أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، على ستاد القاهرة الدولي، 2-1 في إياب دور ربع النهائي